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Июнь 2019: лучшие фото месяца

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© Sputnik / Ilya Pitalev
Красочный забег вокруг Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.

Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.

Sputnik предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца.



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