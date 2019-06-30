Июнь 2019: лучшие фото месяца

Sputnik предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца.
Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.
Sputnik предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца.
Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.
На военно-техническом форуме "Армия-2019", который проходит в подмосковном парке "Патриот", подписали десятки государственных контрактов более чем на триллион рублей.
Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на полях саммита G20 в японской Осаке.
Музыкальный конкурс "Абжьы зхоу" прошел в Абхазской государственной филармонии с 24 по 26 июня.
В столичном парке "Красная Пресня" посетители фестиваля "Апсны" играют в нарды на московской "Брехаловке", смотрят абхазское кино, учатся кавказским танцам и абхазскому языку.
Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух".
Путин и Мэй провели переговоры на полях прошедшего в японской Осаке саммита G20.