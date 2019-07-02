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Инопланетные пейзажи: Киргизия в объективе голландского фотографа

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Фотография пика Ленина, сделанная с помощью дрона.

Фотограф Альберт Дрос из Нидерландов совершил путешествие по Киргизии и запечатлел на камеру захватывающие дух пейзажи страны.

Голландский фотограф Альберт Дрос посетил каньоны на южном берегу самого большого озера в Киргизии Иссык-Куля и снял серию фотографий под названием "Кыргызстан — красоты юга".

Он также путешествовал по окрестностям Ошской области, побывал на пике Ленина, в заповеднике Арсланбоб и на высокогорном озере Сары-Челек. Кроме того, фотограф сделал несколько снимков в окрестностях киргизской столицы, города Бишкека.

"Я был впечатлен разнообразием природных ландшафтов, которые можно встретить в Киргизии. Некоторые пейзажи можно сравнить с Исландией, другие с каньонами в США. Снежные пики как в Гималаях или европейских Альпах можно встретить даже вблизи Бишкека", - признался на своем сайте фотограф.

Альберт Дрос снимает по заказу крупных компаний, его работы неоднократно публиковались на главных страницах National Geographic, Time, The Daily Mail и Huffington Post.

Завораживающие фотографии Дроса, сделанные во время поездки по Киргизии, смотрите в  фотоленте Sputnik Кыргызстан.



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Инопланетные пейзажи: Киргизия в объективе голландского фотографа
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