00:15 15 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.02
  • EUR71.01
Поиск
Фото

Легендарная "Аннушка" и "Витязи": парад трамваев прошел в Москве

Получить короткую ссылку
22 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Belousov
Современный трамвай маршрута №14 и старинный трамвайный вагон "А" (Аннушка) на торжественном параде, приуроченном к празднованию Дня московского транспорта.

День московского транспорта отмечается во вторую субботу июля.

Впервые в российской столице отметили день транспорта более ста лет назад, 8 июля 2017 года. Дата была приурочена к 145-летию появления в столице первой конки.

В этом году в честь праздника в Москве прошел масштабный парад трамваев. На ВДНХ открылась выставка ретротранспорта, на которой были представлены чехословацкие "Татры", легендарная "Аннушка", редкий ЛМ-2000 и четырехосная высокопольная серию "КМ", а также современные вагоны – "Витязи". Они каждый день перевозят 340 тысяч пассажиров.

В праздничных мероприятиях приняли участие более ста тысяч москвичей и гостей города.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Легендарная "Аннушка" и "Витязи": парад трамваев прошел в Москве
"Пой": как воевали легендарные "Катюши"
Что происходит с организмом человека после баночки колы
Что происходит с организмом человека после баночки колы
Соцсети
Sputnikabkhazia