Легендарная "Аннушка" и "Витязи": парад трамваев прошел в Москве

Впервые в российской столице отметили день транспорта более ста лет назад, 8 июля 2017 года. Дата была приурочена к 145-летию появления в столице первой конки.

В этом году в честь праздника в Москве прошел масштабный парад трамваев. На ВДНХ открылась выставка ретротранспорта, на которой были представлены чехословацкие "Татры", легендарная "Аннушка", редкий ЛМ-2000 и четырехосная высокопольная серию "КМ", а также современные вагоны – "Витязи". Они каждый день перевозят 340 тысяч пассажиров.

В праздничных мероприятиях приняли участие более ста тысяч москвичей и гостей города.