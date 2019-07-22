В форме: мужчины Абхазии в национальном костюме

В последние годы в Абхазии возрождается интерес к традиционному костюму. Людей в черкесках все чаще стало возможным увидеть на улицах города.

Традиционный абхазский мужской костюм состоит из черкески – акуамжвы (акәымжәы – прим.), рубашки – акаба, штанов – адзикуа, войлочной куртки – агубанакь, войлочного плаща, бурки – ауапа, головных уборов: башлыка – ахтарпа, войлочной шапки – ауапацэа хылпа, меховой шапки – ахылапарч. На ногах носят постолы из сыромятной кожи – ажцвеймаа (ажәцәеимаа – прим.), которые надеваются на босую ногу.

Абхазский национальный мужской костюм в первую очередь связан с военными традициями и верховой ездой.

Акуамжвы оставалась практически неизменной многие столетия – с длинными рукавами, плотно облегающая фигуру, туго перехваченная поясом. Такая форма одежды - предмет особой гордости для любого абхаза. Современные абхазские мужчины не исключение. В республике принято облачаться в национальный костюм во время проведения различных празднеств, будь то свадьбы, турнир по стрельбе из лука или День флага, который страна готовится отметить во вторник 23 июля.

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