В форме: мужчины Абхазии в национальном костюме

Традиционный абхазский мужской костюм состоит из черкески – акуамжвы (акәымжәы – прим.), рубашки – акаба, штанов – адзикуа, войлочной куртки – агубанакь, войлочного плаща, бурки – ауапа, головных уборов: башлыка – ахтарпа, войлочной шапки – ауапацэа хылпа, меховой шапки – ахылапарч. На ногах носят постолы из сыромятной кожи – ажцвеймаа (ажәцәеимаа – прим.), которые надеваются на босую ногу.
Абхазский национальный мужской костюм в первую очередь связан с военными традициями и верховой ездой.
Акуамжвы оставалась практически неизменной многие столетия – с длинными рукавами, плотно облегающая фигуру, туго перехваченная поясом. Такая форма одежды - предмет особой гордости для любого абхаза. Современные абхазские мужчины не исключение. В республике принято облачаться в национальный костюм во время проведения различных празднеств, будь то свадьбы, турнир по стрельбе из лука или День флага, который страна готовится отметить во вторник 23 июля.
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