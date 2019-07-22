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В форме: мужчины Абхазии в национальном костюме

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  • Абхазский национальный мужской костюм – предмет национальной гордости.
  • В абхазском языке отражается разнообразие и богатство национального мужского костюма. Каждый элемент одежды имеет свой термин.
  • Мужская одежда состоит из черкески – акуамжвы (акәымжәы – прим.), рубашки – акаба, штанов – адзикуа, войлочной куртки – агубанакь, войлочного плаща, бурки – ауапа, головных уборов.
  • Радиоведущий Sputnik Абхазия Алхас Манаргия в абхазском традиционном костюме.
  • Абхазский художник Батал Джапуа на народных гуляниях в Лыхнашта.
  • Один из важных элементов костюма – башлык.
  • Участник хореографического ансамбля готовится к выступлению.
  • Абхазские старцы на народных гуляниях в Лыхнашта.
  • Мастер оружейных дел Тимур Дзидзария в абхазском национальном костюме.
  • Форма акуамжвы оставалась практически неизменной многие столетия.
  • Советник президента Абхазии, поэт Владимир Зантария.
  • Абхазы в черкесках на праздновании Дня флага.
  • Мужчины в национальных костюмах в Абхазии
  • Абхаз в национальном костюме в парке Боевой Славы в Сухуме.
  • Абхазский национальный мужской костюм в первую очередь связан с военными традициями и верховой ездой.
  • Всадник на улице Сухума.
  • Празднование Дня абхазской культуры в Черкесске.
  • Народные гулянья на сухумской набережной.
  • Мужчина в национальном костюме.
  • В последние годы возродился интерес к абхазскому национальному костюму.
  • Директор Дома мод в Сухуме Бату Ардзинба.
  • В республике принято облачаться в национальный костюм во время проведения различных празднеств, будь то свадьбы, турнир по стрельбе из лука или День флага, который страна готовится отметить во вторник 23 июля.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазский национальный мужской костюм – предмет национальной гордости.

В последние годы в Абхазии возрождается интерес к традиционному костюму. Людей в черкесках все чаще стало возможным увидеть на улицах города.

Традиционный абхазский мужской костюм состоит из черкески – акуамжвы (акәымжәы – прим.), рубашки – акаба, штанов – адзикуа, войлочной куртки – агубанакь, войлочного плаща, бурки – ауапа, головных уборов: башлыка – ахтарпа, войлочной шапки – ауапацэа хылпа, меховой шапки – ахылапарч. На ногах носят постолы из сыромятной кожи – ажцвеймаа (ажәцәеимаа – прим.), которые надеваются на босую ногу.

Абхазский национальный мужской костюм в первую очередь связан с военными традициями и верховой ездой. 

Акуамжвы оставалась практически неизменной многие столетия – с длинными рукавами, плотно облегающая фигуру, туго перехваченная поясом. Такая форма одежды - предмет особой гордости для любого абхаза. Современные абхазские мужчины не исключение. В республике принято облачаться в национальный костюм во время проведения различных празднеств, будь то свадьбы, турнир по стрельбе из лука или День флага, который страна готовится отметить во вторник 23 июля.

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Мужчины в национальных костюмах в Абхазии
В форме: мужчины Абхазии в национальном костюме
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