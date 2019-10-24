Интронизация императора Японии Нарухито: самые яркие фото церемонии

Самая масштабная церемония интронизации за всю историю Японии прошла в Токио, власти потратили на нее более 147 миллионов долларов.

Церемония состоялась в Императорском дворце в Токио. Возведенный в 1888 году и заново отстроенный после войны в 1959-м, дворец является резиденцией императора и закрыт для посещений.

Главная же церемония интронизации состоялась в парадном зале Императорского дворца Сэйдэн-Мацу-но-Ма. В традиционном придворном костюме император вошел в зал в сопровождении управляющих императорским двором.

Император Японии Нарухито поклялся исполнять свои обязанности в качестве символа государства и официально объявил о своем восшествии на престол. Церемония интронизации, уходящая корнями в глубь веков, состоялась во вторник в присутствии глав государств и других почетных гостей из более 180 стран мира.

Нарухито будет окончательно принят в старейшую в мире династию императоров Японии после третьей церемонии 14-15 ноября.

30 апреля 2019 года прежний император Акихито отрекся от престола. 1 мая на трон взошел его старший сын Нарухито, а сегодня, 22 октября, состоялась его интронизация.

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