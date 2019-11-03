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Не "горько": моя большая абхазская свадьба

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Свадебный сезон в Абхазии традиционно наступает в сентябре и длится до декабря.
Sputnik Абхазия

Осенью Абхазия вступает в новую фазу общественного взаимодействия. С сентября по ноябрь в республике наступает свадебный сезон.

Абхазские свадьбы могут удивить любого иностранца своим размахом и пышностью – торжество в пару сотен гостей считается скромным и маленьким. Среднестатистическая абхазская свадьба играется на восемьсот-тысячу человек с участием близких и дальних родственников, друзей и просто знакомых.

Абхазская свадьба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Абхазские свадьбы вполне себе современные, сопровождаются свадебным кортежем, профессиональными музыкантами и танцорами. В то же время сохранились такие старинные ритуалы, как стрельба из ружей и скрещивание кинжалов над головой невесты. Это древняя традиция, которая подразумевает отпугивание злых духов. Также, когда невесту заводят в дом, мать жениха обсыпает ее конфетами и монетами.

А вот жених на свадьбе вовсе не появляется или приходит ближе к концу торжества. К гостям выходит только невеста, для которой отводится специальное место.

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Теги:
свадьба в Абхазии, Абхазия


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