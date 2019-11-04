Космические новости в фотографиях, ноябрь 2019 Космические новости в фотографиях, ноябрь 2019 Космические новости в фотографиях, ноябрь 2019
Осенью Абхазия вступает в новую фазу общественного взаимодействия. С сентября по ноябрь в республике наступает свадебный сезон.
Фотокорреспондент Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в окрестностях города Снежное Донецкой области в результате обстрела автоколонны украинскими военнослужащими.
Митинги, парады, соревнования и премьера в РУСДРАМе - лучшие фотографии недели со всей планеты в подборке Sputnik.
Второй месяц осени в Абхазии выдался по-летнему теплым, интересным в сфере культуры и важным в плане политических событий.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении структуры Кабинета министров республики, согласно которому до 1 января 2020 года штатная численность должна быть оптимизирована на 15%, некоторые ведомства были объединены и реорганизованы в госкомитеты.
Второго мая 2019 года во второй русской школе имени Пушкина в Сухуме произошел пожар, в результате которого сгорела почти вся крыша здания, от воды при тушении пострадали кабинеты и учебные классы.
На базе Министерства обороны Абхазии состоялись соревнования среди учеников старших классов. Проведение военно-спортивной игры "Аиааира" стало уже традиционным и ожидаемым событием, в ходе которого будущие защитники знакомятся со многими видами спорта.
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