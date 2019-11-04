17:57 04 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.03
  • EUR71.48
Поиск
Фото

Космические новости в фотографиях, ноябрь 2019

Получить короткую ссылку
15 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Селфи марсохода Curiosity на хребте имени Веры Рубин на Марсе. 11 октября 2019 год.
Sputnik Абхазия

Космические новости в фотографиях, ноябрь 2019 Космические новости в фотографиях, ноябрь 2019 Космические новости в фотографиях, ноябрь 2019



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Космические новости в фотографиях, ноябрь 2019
Стыковка грузового корабля NASA "Лебедь" с МКС
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться