Зимой и летом: лучшие парки и общественные пространства 2019 года

Премия присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств. Победителей определяло авторитетное жюри, состоящее из ведущих экспертов WUP со всего мира.

Лучшим проектом признан парк Чапультепек в Мехико - это крупнейший мексиканский оазис площадью, который является "зелеными легкими" города. Его площадь около 800 гектар.

Серебро получил региональный парк Шекспиров в новозеландском Окленде. Бронза сразу у двух парков - Queen’s Park в Новой Зеландии и Penang City Park в Малайзии.

Два российских парка, парк "Краснодар" и казанский ООПТ городской лесопарк "Лебяжье", также получили награды в номинации Eurasian Park Awards, которая присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств.

В этом году насыщенная деловая программа World Urban Parks включала выступления 120 спикеров, больше 30 сессий и пленарных заседаний. В работе Всемирного паркового конгресса приняли участие более полутора тысячи делегатов из разных уголков земного шара, в том числе из Америки, Африки и Австралии.

Читайте также: