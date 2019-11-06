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Зимой и летом: лучшие парки и общественные пространства 2019 года

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© Sputnik / Vitaly Timkiv
Парк Галицкого у стадиона "Краснодар". Парк Галицкого награжден международной премией Urban Parks Awards, которая присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств.
Sputnik Абхазия

В Казани состоялся Всемирный парковый конгресс World Urban Parks-2019 (WUP), итогом которого стало вручение международной премии International Large Urban Parks Awards.

Премия присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств. Победителей определяло авторитетное жюри, состоящее из ведущих экспертов WUP со всего мира.

Лучшим проектом признан парк Чапультепек в Мехико - это крупнейший мексиканский оазис площадью, который является "зелеными легкими" города. Его площадь около 800 гектар.

Ботанический сад.
© Sputnik Томас Тхайцук
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Серебро получил региональный парк Шекспиров в новозеландском Окленде. Бронза сразу у двух парков - Queen’s Park в Новой Зеландии и Penang City Park в Малайзии.

Два российских парка, парк "Краснодар" и казанский ООПТ городской лесопарк "Лебяжье", также получили награды в номинации Eurasian Park Awards, которая присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств.

В этом году насыщенная деловая программа World Urban Parks включала выступления 120 спикеров, больше 30 сессий и пленарных заседаний. В работе Всемирного паркового конгресса приняли участие более полутора тысячи делегатов из разных уголков земного шара, в том числе из Америки, Африки и Австралии.

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Теги:
парки


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