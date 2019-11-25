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Лучшие бренды и яркие выступления: вручение премии American Music Awards 2019

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© REUTERS / Mario Anzuoni
Исполнители песни Senorita Шон Мендес и Камила Кабельо на церемонии награждения 2019 American Music Awards в Лос-Анджелесе.
Sputnik Абхазия

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония награждения премии American Music Awards 2019. Звезды не только получили престижные награды, но и здорово повеселились на сцене.

В минувшие выходные в театре Microsoft в Лос-Анджелесе прошла ежегодная музыкальная премия American Music Awards 2019, победителей которой выбирают слушатели с помощью голосования на официальном сайте.

© REUTERS / Philippe Wojazer
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Абсолютным рекордсменом по количеству наград в этом году стала певица Тейлор Свифт. Певица была выбрана лучшей в пяти номинациях: любимое видео, любимый поп/рок альбом (Lover), любимая поп/рок исполнительница, любимый современный взрослый исполнитель, исполнитель года. Также она получила звание почетного артиста десятилетия.

Помимо самой церемонии, зрители смогли насладиться выступлениями Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Селены Гомес, Лиззо, Кристины Агилеры, Кеши, Камилы Кабелло и Шона Мендеса и других популярных исполнителей.

Отдельно стоит отметить выступление Тони Брекстон, которая отмечает 25-летие своего дебюта на American Music Awards.

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Теги:
США


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Лучшие бренды и яркие выступления: вручение премии American Music Awards 2019
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