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"Люди выбегали из домов в пижамах": землетрясение в Албании

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© AFP 2019 / Gent Shkullaku
Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191126/1028890482/lyudi-vybegali-iz-domov-pryamo-v-pizhamax-zemletryasenie-v-albanii.html

В Республике Албания во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.

Поздно ночью в Адриатическом море в десяти километрах от албанского города Дуррес зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера. Затем были зафиксированы еще порядка 15 подземных толчков меньшей силы.

Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019 года
© AP Photo
Албанию сотрясло мощное землетрясение: есть погибшие, сотни пострадавших

Землетрясение привело к масштабным разрушениям в стране, повреждению терминалов аэродрома "Мать Тереза" в Тиране и его закрытию, а также отмене обучения в школах. На данный момент известно о 13 погибших и cвыше 350 раненых.

В настоящее время к устранением последствий стихийного бедствия занимаются 1900 сотрудников полиции и пожарные службы.

Кадры с места происшествия — в фотоленте РИА Новости.

 

Теги:
землетрясение, Албания


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