"Люди выбегали из домов в пижамах": землетрясение в Албании

В Республике Албания во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.

Поздно ночью в Адриатическом море в десяти километрах от албанского города Дуррес зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера. Затем были зафиксированы еще порядка 15 подземных толчков меньшей силы.

Землетрясение привело к масштабным разрушениям в стране, повреждению терминалов аэродрома "Мать Тереза" в Тиране и его закрытию, а также отмене обучения в школах. На данный момент известно о 13 погибших и cвыше 350 раненых.

В настоящее время к устранением последствий стихийного бедствия занимаются 1900 сотрудников полиции и пожарные службы.

Кадры с места происшествия — в фотоленте РИА Новости.