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Королева Зозибини: лучшие фото с конкурса "Мисс Вселенная"

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© REUTERS / Elijah Nouvelage
Титул "Мисс Вселенная — 2019" завоевала Зозибини Тунзи из ЮАР. Корону ей вручила прошлогодняя победительница Катриона Грей.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102899/69/1028996946.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191211/1028997971/koroleva-zozibini-luchshie-foto-s-konkursa-miss-vselennaya.html

Представительница Южно-Африканской Республики Зозибини Тунзи стала победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в этом году

Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия. Кроме представительницы ЮАР, в тройке лидеров оказались девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Конкурс проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Представительница России Алина Санько не смогла принять участие в конкурсе из-за сложностей с оформлением визы США.

Победительница и финалистки — в фотоленте РИА Новости.

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Теги:
Мисс Вселенная


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