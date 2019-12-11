Королева Зозибини: лучшие фото с конкурса "Мисс Вселенная"

Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия. Кроме представительницы ЮАР, в тройке лидеров оказались девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.
Конкурс проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.
Представительница России Алина Санько не смогла принять участие в конкурсе из-за сложностей с оформлением визы США.
Победительница и финалистки — в фотоленте РИА Новости.
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