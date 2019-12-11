Королева Зозибини: лучшие фото с конкурса "Мисс Вселенная"

Представительница Южно-Африканской Республики Зозибини Тунзи стала победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в этом году

Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия. Кроме представительницы ЮАР, в тройке лидеров оказались девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Конкурс проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Представительница России Алина Санько не смогла принять участие в конкурсе из-за сложностей с оформлением визы США.

Победительница и финалистки — в фотоленте РИА Новости.

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