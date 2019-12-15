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Победительница с Ямайки и ее соперницы: финал конкурса "Мисс Мира 2019"

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© REUTERS / Henry Nicholls
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Первой вице-мисс стала представительница Франции, второй вице-мисс выбрали конкурсантку из Индии.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191215/1029026769/pobeditelnica-s-yamajki-i-ee-sopernicy-final-konkursa-miss-mira-2019.html

В минувшую субботу в Лондоне прошел один из самых главных и престижных конкурсов красоты — "Мисс мира".

Корону победительницы получила 23-летняя представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Конкурсантка стала второй победительницей "Мисс мира" за историю участия своей страны на этом конкурсе.

"Мне кажется, что на этой сцене я представляю нечто особенное - поколение женщин, которые стремятся изменить мир. Не могу сказать, что я чем-то выделяюсь среди других конкурсанток, но моя отличительная черта - это моя страсть помогать другим женщинам и делать все для того, чтобы у них были те же возможности, которые были у меня", - сказала Сингх, отвечая на вопрос британского телеведущего и члена жюри конкурса Пирса Моргана о том, почему именно она заслуживает победы.

В первый раз ее соотечественница Лиза Ханна стала королевой красоты в 1993 году.

© REUTERS / Elijah Nouvelage
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Тони-Энн Сингх изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида. Среди ее хобби: кулинария, волонтерство, ведение видеоблога и пение. Последнее увлечение помогло Сингх одержать победу в конкурсе талантов, что открыло ей прямой путь в полуфинал.

Ямайская конкурсантка, которая может похвастаться умением петь оперные арии, исполнила для жюри и зрителей знаменитую песню американки Уитни Хьюстон (1963-2012) "I have nothing".

В первый раз ее соотечественница Лиза Ханна стала королевой красоты в 1993 году.

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Теги:
Мисс Мира


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