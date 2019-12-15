Победительница с Ямайки и ее соперницы: финал конкурса "Мисс Мира 2019"

Корону победительницы получила 23-летняя представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Конкурсантка стала второй победительницей "Мисс мира" за историю участия своей страны на этом конкурсе.
"Мне кажется, что на этой сцене я представляю нечто особенное - поколение женщин, которые стремятся изменить мир. Не могу сказать, что я чем-то выделяюсь среди других конкурсанток, но моя отличительная черта - это моя страсть помогать другим женщинам и делать все для того, чтобы у них были те же возможности, которые были у меня", - сказала Сингх, отвечая на вопрос британского телеведущего и члена жюри конкурса Пирса Моргана о том, почему именно она заслуживает победы.
В первый раз ее соотечественница Лиза Ханна стала королевой красоты в 1993 году.
Тони-Энн Сингх изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида. Среди ее хобби: кулинария, волонтерство, ведение видеоблога и пение. Последнее увлечение помогло Сингх одержать победу в конкурсе талантов, что открыло ей прямой путь в полуфинал.
Ямайская конкурсантка, которая может похвастаться умением петь оперные арии, исполнила для жюри и зрителей знаменитую песню американки Уитни Хьюстон (1963-2012) "I have nothing".
В первый раз ее соотечественница Лиза Ханна стала королевой красоты в 1993 году.
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