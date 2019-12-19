Путин и 1895 журналистов: большая пресс-конференция президента России

Пятнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина побила рекорд по числу аккредитованных журналистов. Для участия в пресс-конференции были аккредитованы 1 895 журналистов, общение главы российского государства с прессой продлилось 4 часа 18 минут.
Президент России успел ответить на 77 вопросов журналистов, вопросы задали 57 представителей СМИ, некоторым удалось задать сразу несколько вопросов.
Кадры беседы президента с журналистами — в фотоленте РИА Новости.
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