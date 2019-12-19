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Путин и 1895 журналистов: большая пресс-конференция президента России

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© Sputnik / Alexei Druzhinin
Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191219/1029061424/putin-i-1895-zhurnalistov-bolshaya-press-konferenciya-prezidenta-rossii.html

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина прошла в Центре международной торговли на Красной Пресне.

Пятнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина побила рекорд по числу аккредитованных журналистов. Для участия в пресс-конференции были аккредитованы 1 895 журналистов, общение главы российского государства с прессой продлилось 4 часа 18 минут.

Президент России успел ответить на 77 вопросов журналистов, вопросы задали 57 представителей СМИ, некоторым удалось задать сразу несколько вопросов.

Кадры беседы президента с журналистами — в фотоленте РИА Новости.

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Теги:
Владимир Путин


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Путин и 1895 журналистов: большая пресс-конференция президента России
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