"Кольцо света": последнее солнечное затмение 2019 года

Тысячи человек высыпали на улицы, чтобы увидеть редчайшее природное явление. Последнее солнечное затмение в 2019 году наблюдалось утром 26 декабря. Это было кольцевое солнечное затмение, при котором Луна не полностью закрывает собой Солнце, оставляя вокруг себя светящееся кольцо солнечного света.

Жители Аравийского полуострова, Пакистана, Индии, Юго-Восточной Азии смогли увидеть последнее солнечное затмение уходящего года. Кольцеобразное затмение было видно и в некоторых городах азиатской части России, передает Русская служба Би-би-си.

NASA утверждает, что кольцевое затмение случается реже, чем обычное затмение, и происходит только при определенных условиях.

Во-первых, Луна должна быть в фазе новолуния. Во-вторых, наш естественный спутник должен находиться чуть дальше от Земли по своей эллиптической орбите – в этот момент Луна выглядит на небе меньше, чем обычно. Поскольку Луна в этих условиях кажется меньше по размерам, она не может полностью затмить собою Cолнце – поэтому образуется "огненное кольцо".

Смотрите также: