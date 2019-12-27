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"Кольцо света": последнее солнечное затмение 2019 года

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© AFP 2019 / Rakesh Nagar
Последнее в 2019 году солнечное затмение было самым эффектным — кольцеобразным.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191227/1029108471/kolco-sveta-poslednee-solnechnoe-zatmenie-2019-goda.html

Жители многих стран мира наблюдали 26 декабря солнечное затмение, при котором небо остается светлым.

Тысячи человек высыпали на улицы, чтобы увидеть редчайшее природное явление. Последнее солнечное затмение в 2019 году наблюдалось утром 26 декабря. Это было кольцевое солнечное затмение, при котором Луна не полностью закрывает собой Солнце, оставляя вокруг себя светящееся кольцо солнечного света.

© Foto / Twitter/Christina H Koch
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Жители Аравийского полуострова, Пакистана, Индии, Юго-Восточной Азии смогли увидеть последнее солнечное затмение уходящего года. Кольцеобразное затмение было видно и в некоторых городах азиатской части России, передает Русская служба Би-би-си.

NASA утверждает, что кольцевое затмение случается реже, чем обычное затмение, и происходит только при определенных условиях.

Во-первых, Луна должна быть в фазе новолуния. Во-вторых, наш естественный спутник должен находиться чуть дальше от Земли по своей эллиптической орбите – в этот момент Луна выглядит на небе меньше, чем обычно. Поскольку Луна в этих условиях кажется меньше по размерам, она не может полностью затмить собою Cолнце – поэтому образуется "огненное кольцо".

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Теги:
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