Совет да любовь: звездные свадьбы 2019 года

Самое время подвести итоги года и вспомнить, какие актеры, модели, певцы, телеведущие и спортсмены сыграли свадьбы в 2019 году.

Уходящий год был богат на звездные свадьбы. Многие знаменитости решили узаконить свои отношения: кто-то обвенчался тайно в кругу семьи, а кто-то решил сыграть громкую свадьбу во всеуслышание. Некоторые звездные пары решились на свадьбу спустя годы романтических отношений, другие же решили не откладывать женитьбу в долгий ящик.

Известные бизнесмены, голливудские актеры и звезды российского шоу-бизнеса, устроившие свадебные церемонии в 2019 году, — в фотоленте Sputnik Азербайджан.

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