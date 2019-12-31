Совет да любовь: звездные свадьбы 2019 года

Уходящий год был богат на звездные свадьбы. Многие знаменитости решили узаконить свои отношения: кто-то обвенчался тайно в кругу семьи, а кто-то решил сыграть громкую свадьбу во всеуслышание. Некоторые звездные пары решились на свадьбу спустя годы романтических отношений, другие же решили не откладывать женитьбу в долгий ящик.
Известные бизнесмены, голливудские актеры и звезды российского шоу-бизнеса, устроившие свадебные церемонии в 2019 году, — в фотоленте Sputnik Азербайджан.
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