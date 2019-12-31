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Совет да любовь: звездные свадьбы 2019 года

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  • Участники группы Потап и Настя Анастасия Каменских и Алексей Потапенко
© AP Photo. Arthur Mola/Invision
Хайди Клум и Том Каулитц стали мужем и женой в феврале. Супермодель и музыкант из рок-группы Tokio Hotel познакомились в весной 2018 года на съемках "Топ-модели по-немецки", и почти сразу у них завязались романтические отношения.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191231/1029128727/sovet-da-lyubov-zvezdnye-svadby-2019-goda.html

Самое время подвести итоги года и вспомнить, какие актеры, модели, певцы, телеведущие и спортсмены сыграли свадьбы в 2019 году.

Уходящий год был богат на звездные свадьбы. Многие знаменитости решили узаконить свои отношения: кто-то обвенчался тайно в кругу семьи, а кто-то решил сыграть громкую свадьбу во всеуслышание. Некоторые звездные пары решились на свадьбу спустя годы романтических отношений, другие же решили не откладывать женитьбу в долгий ящик.

Известные бизнесмены, голливудские актеры и звезды российского шоу-бизнеса, устроившие свадебные церемонии в 2019 году, — в фотоленте Sputnik Азербайджан.

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Теги:
свадьбы, Новый Год


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