В ожидании Нового года: праздничная атмосфера а Сухуме

В Сухуме царит праздничная атмосфера. Украшенные световыми гирляндами улицы, витрины и набережная - все напоминает о наступлении главного праздника, Нового года.

«Эпицентр» новогоднего настроения в столице - площадь Свободы. Здесь установлена главная ёлка, проходят концерты и театральные представления для детей, фуд-корт с выпечкой, горячими напитками и глинтвейном.

В этом году Администрация города подготовила для жителей сюрприз- установила искусственный каток.

Покрытие катка площадью 10 на 20 метров искусственное, однако процент скольжения высокий - 95%. Уже в первый день маленькие жители города с раннего утра занимали очередь, чтобы прокатиться по льду. Желающих испробовать каток много, веселая атмосфера на льду царит даже поздней ночью.