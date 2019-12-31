22:17 31 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.91
  • EUR69.38
Поиск
Фото

В ожидании Нового года: праздничная атмосфера а Сухуме

Получить короткую ссылку
4 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Эпицентр новогоднего настроения в Сухуме- площадь Свободы, где установлена главная елка
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102913/15/1029131533.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191231/1029130982/V-ozhidanii-Novogo-goda-prazdnichnaya-atmosfera-a-Sukhume.html

В новогодней фотоленте информационного агентства Sputnik собрано праздничное настроение и атмосфера предновогоднего Сухума

В Сухуме царит праздничная атмосфера. Украшенные световыми гирляндами улицы, витрины и набережная - все напоминает о наступлении главного праздника, Нового года.
«Эпицентр» новогоднего настроения в столице - площадь Свободы. Здесь установлена главная ёлка, проходят концерты и театральные представления для детей, фуд-корт с выпечкой, горячими напитками и глинтвейном.
В этом году Администрация города подготовила для жителей сюрприз- установила искусственный каток.
Покрытие катка площадью 10 на 20 метров искусственное, однако процент скольжения высокий - 95%. Уже в первый день маленькие жители города с раннего утра занимали очередь, чтобы прокатиться по льду. Желающих испробовать каток много, веселая атмосфера на льду царит даже поздней ночью.

Теги:
Абхазия


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
В ожидании Нового года: праздничная атмосфера а Сухуме
Настроение – праздник: как в Сухуме готовятся к встрече Нового года
Праздник к нам приходит: новогодние мероприятия в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться