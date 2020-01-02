Новогодние фавориты: любимые советские кинофильмы и мультики

В фотоленте собраны самые новогодние картины, которые подарят ощущение праздника
"Карнавальная ночь" и "Ирония судьбы", "Зима в Простоквашино" и "12 месяцев", "Чародеи" и "Снежная королева", и многие другие знакомые с детства картины каждый год радуют зрителей и не надоедают.
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