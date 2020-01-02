19:30 02 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.91
  • EUR69.38
Поиск
Фото

Новогодние фавориты: любимые советские кинофильмы и мультики

Получить короткую ссылку
Темы:
Новый год 2020 (32)
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Foto / Mosfilm (1956)
Советский художественный фильм "Карнавальная ночь", 1956 год
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102913/83/1029138353.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200102/1029139314.html

Всем знакомые совестские фильмы и мультики, которые крутят по телевизору в новогоднюю ночь и праздники. Многие знают их наизусть. Смотрите фотоленту и ностальгируйте.

В фотоленте собраны самые новогодние картины, которые подарят ощущение праздника

"Карнавальная ночь" и "Ирония судьбы", "Зима в Простоквашино" и "12 месяцев", "Чародеи" и "Снежная королева", и многие другие знакомые с детства картины каждый год радуют зрителей и не надоедают.

 

Читайте также:



Темы:
Новый год 2020 (32)


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Первая ночь в году: праздничные гулянья у главной елки Абхазии
Сам обманываться рад: как родители осчастливили детей простыми фруктами
Праздник к нам приходит: новогодние мероприятия в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться