Назад в СССР: зимние фотографии Москвы разных лет

Зима в России – одно из самых ожидаемых времен года. Судите сами, хотя бы по тому, сколько придумано исконно зимних забав. Хоккей и санки, фигурное катание и просто катание на картонке с горки, снежки и снеговаляние. С учетом того, что сейчас снег даже в Москве становится экзотикой, предадимся чувству ностальгии и с удовольствием посмотрим на старые снимки. В них все просто: Москва-зима-мороз-снег. А какие счастливые детские лица...
Основной экипировкой у детей были шапка ушанка, варежки и валенки. Молодежь чуть постарше с удовольствием носила армейские тулупы стоимостью примерно в 120 рублей. А у некоторых счастливчиков были дубленки, они стоили около 600 рублей.
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