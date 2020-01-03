Назад в СССР: зимние фотографии Москвы разных лет

Все зимы в Москве были снежными и морозными, первая "сопливая" зима случилась с 1979 на 1980 год, но все равно это были настоящие русские зимы.

Зима в России – одно из самых ожидаемых времен года. Судите сами, хотя бы по тому, сколько придумано исконно зимних забав. Хоккей и санки, фигурное катание и просто катание на картонке с горки, снежки и снеговаляние. С учетом того, что сейчас снег даже в Москве становится экзотикой, предадимся чувству ностальгии и с удовольствием посмотрим на старые снимки. В них все просто: Москва-зима-мороз-снег. А какие счастливые детские лица...

Основной экипировкой у детей были шапка ушанка, варежки и валенки. Молодежь чуть постарше с удовольствием носила армейские тулупы стоимостью примерно в 120 рублей. А у некоторых счастливчиков были дубленки, они стоили около 600 рублей.

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