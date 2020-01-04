Мышь, покорившая мир: Микки Маус с Аллеи славы

Микки Маус уже несколько десятилетий остается самым узнаваемым мультипликационным персонажем в мире. Именно мультфильм с Микки стал первой анимационной картиной, которая получила звезду на "Аллее славы" в Голливуде.
Микки Маус заработал почетный "Оскар" для Уолта Диснея. В конце концов, это единственная мышь в мире, которая сфотографировалась почти со всеми президентами Америки второй половины XX века.
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