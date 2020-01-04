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Мышь, покорившая мир: Микки Маус с Аллеи славы

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© AFP 2019 / Getty Images / Alberto E. Rodriguez
Певица Кэти Перри с Микки Маусом и Минни Маус во время церемонии в честь 90-летия диснеевской Минни Маус на Голливудской Аллее славы.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200104/1029150137/mysh-pokorivshaya-mir-mikki-maus-s-allei-slavy.html

По восточному календарю 2020-й станет годом Крысы. Одной из самых знаменитых мышей на телеэкранах уже более 90 лет остается Микки Маус.

Микки Маус уже несколько десятилетий остается самым узнаваемым мультипликационным персонажем в мире. Именно мультфильм с Микки стал первой анимационной картиной, которая получила звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

Микки Маус заработал почетный "Оскар" для Уолта Диснея. В конце концов, это единственная мышь в мире, которая сфотографировалась почти со всеми президентами Америки второй половины XX века.

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Теги:
Микки Маус


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