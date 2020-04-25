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Киногангстер на все времена: Аль Пачино исполняется 80 лет

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Портрет Аль Пачино, 2014 год
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200425/1029976375.html

За свою карьеру, охватывающую более пяти десятилетий, Аль Пачино получил множество наград и номинаций, включая премию "Оскар", две премии "Тони" и две премии "Эмми".

Аль Пачино родился 25 апреля 1940 года в Восточном Гарлеме. В 20 лет от твердо решил стать актером. Дебютом Аль Пачино стала небольшая роль в фильме 1969 года "Я, Натали".

С 70-х годов он успешно снимается в кино, на его счету более 100 киноролей, особенно актеру, как полагают кинокритики, удаются роли гангстеров, такие фильмы как "Крестный отец" и "Лицо со шрамом" принесли ему настоящий успех. 

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