На вечном "карантине": город-призрак Припять после Чернобыльской аварии

Город Припять был построен как "город атомщиков" в трех километрах от Чернобыльской электростанций, которая стала его градообразующим предприятием.
До аварии на АЭС в городе проживало 47 с половиной тысяч человек. После аварии город был заброшен, постоянное население отсутствует в Припяти до сих пор из-за высокого уровня радиации.
Припять находится в Чернобыльской зоне отчуждения.
После аварии проводились работы по дезактивации территории города, что привело к значительному снижению радиационного фона. Сейчас в Припять регулярно организовываются экскурсии, также тут можно встретить так называемых "сталкеров", которые нелегально проникают в город.
Смотрите также:
- Взрыв, потрясший человечество: архивные кадры из Чернобыльской зоны отчуждения
- Огнеопасный уровень радиации: беспилотник заснял лесной пожар под Чернобылем