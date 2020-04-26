На вечном "карантине": город-призрак Припять после Чернобыльской аварии

26 апреля 1986 года жизнь города Припять изменилась навсегда, через несколько дней после аварии на Чернобыльской атомной станции город опустел.

Город Припять был построен как "город атомщиков" в трех километрах от Чернобыльской электростанций, которая стала его градообразующим предприятием.

До аварии на АЭС в городе проживало 47 с половиной тысяч человек. После аварии город был заброшен, постоянное население отсутствует в Припяти до сих пор из-за высокого уровня радиации.

Припять находится в Чернобыльской зоне отчуждения.

После аварии проводились работы по дезактивации территории города, что привело к значительному снижению радиационного фона. Сейчас в Припять регулярно организовываются экскурсии, также тут можно встретить так называемых "сталкеров", которые нелегально проникают в город.

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