22:56 26 Апреля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.72
  • EUR80.25
Поиск
Важно:
Фото

На вечном "карантине": город-призрак Припять после Чернобыльской аварии

Получить короткую ссылку
104 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии.
  • Дезактивационные работы по снижению уровней радиоактивного загрязнения в 30-ти километровой зоне после аварии на Чернобыльской АЭС.
  • Легковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте.
© Sputnik / Стрингер
Заброшенный Дворец культуры "Энергетик" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200426/1029983905/Na-vechnom-karantine-gorod-prizrak-Pripyat-posle-Chernobylskoy-avarii.html

26 апреля 1986 года жизнь города Припять изменилась навсегда, через несколько дней после аварии на Чернобыльской атомной станции город опустел.

Город Припять был построен как "город атомщиков" в трех километрах от Чернобыльской электростанций, которая стала его градообразующим предприятием.

До аварии на  АЭС в городе проживало 47 с половиной тысяч человек. После аварии город был заброшен, постоянное население отсутствует в Припяти до сих пор из-за высокого уровня радиации.

Припять находится в Чернобыльской зоне отчуждения.

После аварии проводились работы по дезактивации территории города, что привело к значительному снижению радиационного фона. Сейчас в Припять регулярно организовываются экскурсии, также тут можно встретить так называемых "сталкеров", которые нелегально проникают в город.

Смотрите также:

 



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
На вечном "карантине": город-призрак Припять после Чернобыльской аварии
Их героизм невозможно забыть: спикер парламента Киргизии поддержал "Фронтовую перекличку"
Как будут работать рынки Абхазии до 1 мая


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться