От "Мэри Поппинс" до "Мамы в законе": Наталье Андрейченко исполнилось 64 года

3 мая 1956 года - родилась Наталья Эдуардовна Андрейченко, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР. На счету актрисы около 40 ролей в кино.

Наталья Андрейченко родилась в Москве.

В 1977 году Андрейченко окончила ВГИК, мастерская Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой.

В кино дебютировала, учась на втором курсе, в фильме "От зари до зари" (1975). К окончанию ВГИКа на ее счету было пять ролей.

Известность Наталья Андрейченко приобрела после роли красавицы-сибирячки Насти Соломиной в "Сибириаде" (1978) Андрея Кончаловского.

В 1983 году на экраны вышли два самых популярных фильма с участием Андрейченко — "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского и "Мэри Поппинс, до свидания" Леонида Квинихидзе.

Андрейченко активно снималась в советских и российских кино- и телефильмах. Она также выступала на сцене таких театров как "Школа современной пьесы", Театре-студии Олега Табакова.

Андрейченко была соведущей Павла Веденяпина в телепрограмме "Поехали" (ОРТ).

В 2011 году совместно с Дмитрием Нагиевым вела реалити-шоу "Мама в законе" на телеканале "Перец".

В 1991 году актриса эмигрировала в США к мужу, Максимилиану Шеллу. После развода в 2005 году вернулась в Россию. В настоящее время живет в Мексике и США.

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