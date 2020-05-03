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От "Мэри Поппинс" до "Мамы в законе": Наталье Андрейченко исполнилось 64 года

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© Sputnik / РИА Новости
Наталья Андрейченко - исполнительница главной в фильме "Прости". В эпизодической роли Виктор Мережко. Фильм вошел в список лидеров кинопроката СССР 1987 года
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200503/1030043531/Ot-Meri-Poppins-do-Mamy-v-zakone-Natale-Andreychenko-ispolnilos-64-goda.html

3 мая 1956 года - родилась Наталья Эдуардовна Андрейченко, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР. На счету актрисы около 40 ролей в кино.

Наталья Андрейченко родилась в Москве.

В 1977 году Андрейченко окончила ВГИК, мастерская Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой.

В кино дебютировала, учась на втором курсе, в фильме "От зари до зари" (1975). К окончанию ВГИКа на ее счету было пять ролей.

Известность Наталья Андрейченко приобрела после роли красавицы-сибирячки Насти Соломиной в "Сибириаде" (1978) Андрея Кончаловского.

В 1983 году на экраны вышли два самых популярных фильма с участием Андрейченко — "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского и "Мэри Поппинс, до свидания" Леонида Квинихидзе.

Андрейченко активно снималась в советских  и российских кино- и телефильмах. Она также выступала на сцене таких театров как "Школа современной пьесы",  Театре-студии Олега Табакова.

Андрейченко была соведущей Павла Веденяпина в телепрограмме "Поехали" (ОРТ).

В 2011 году совместно с Дмитрием Нагиевым вела реалити-шоу "Мама в законе" на телеканале "Перец".

В 1991 году актриса эмигрировала в США к мужу, Максимилиану Шеллу. После развода в 2005 году вернулась в Россию. В настоящее время живет в Мексике и США.

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От "Мэри Поппинс" до "Мамы в законе": Наталье Андрейченко исполнилось 64 года
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