От "Мэри Поппинс" до "Мамы в законе": Наталье Андрейченко исполнилось 64 года

Наталья Андрейченко родилась в Москве.
В 1977 году Андрейченко окончила ВГИК, мастерская Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой.
В кино дебютировала, учась на втором курсе, в фильме "От зари до зари" (1975). К окончанию ВГИКа на ее счету было пять ролей.
Известность Наталья Андрейченко приобрела после роли красавицы-сибирячки Насти Соломиной в "Сибириаде" (1978) Андрея Кончаловского.
В 1983 году на экраны вышли два самых популярных фильма с участием Андрейченко — "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского и "Мэри Поппинс, до свидания" Леонида Квинихидзе.
Андрейченко активно снималась в советских и российских кино- и телефильмах. Она также выступала на сцене таких театров как "Школа современной пьесы", Театре-студии Олега Табакова.
Андрейченко была соведущей Павла Веденяпина в телепрограмме "Поехали" (ОРТ).
В 2011 году совместно с Дмитрием Нагиевым вела реалити-шоу "Мама в законе" на телеканале "Перец".
В 1991 году актриса эмигрировала в США к мужу, Максимилиану Шеллу. После развода в 2005 году вернулась в Россию. В настоящее время живет в Мексике и США.
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