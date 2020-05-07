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Все ради Победы: война в объективе фотокорреспондентов

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (106)
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© Sputnik / Max Alpert
Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку. Село Хорошее Славяносербского района Луганской области.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200507/1030074680.html

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Sputnik предлагает вспомнить о страшной войне и цене, которая была отдана за Победу над фашизмом. Война в объективе военных корреспондентов - в фотогалерее Sputnik.

Согласно современным данным, демографические потери СССР во Второй мировой войне составили 25—27 млн человек. Беда коснулась каждой семьи, многие ушли на фронт и больше не вернулись, в тылу люди умирали от голода и непосильной работы. 

Несмотря на все лишения и невзгоды советские люди смогли победить врага и отстоять родную землю.

О том, как воевали за Родину в 1941-1945 и как выживали в осажденных городах - в фотоленте Sputnik.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (106)


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