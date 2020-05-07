Все ради Победы: война в объективе фотокорреспондентов

Согласно современным данным, демографические потери СССР во Второй мировой войне составили 25—27 млн человек. Беда коснулась каждой семьи, многие ушли на фронт и больше не вернулись, в тылу люди умирали от голода и непосильной работы.
Несмотря на все лишения и невзгоды советские люди смогли победить врага и отстоять родную землю.
О том, как воевали за Родину в 1941-1945 и как выживали в осажденных городах - в фотоленте Sputnik.
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