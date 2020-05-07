Все ради Победы: война в объективе фотокорреспондентов

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Sputnik предлагает вспомнить о страшной войне и цене, которая была отдана за Победу над фашизмом. Война в объективе военных корреспондентов - в фотогалерее Sputnik.

Согласно современным данным, демографические потери СССР во Второй мировой войне составили 25—27 млн человек. Беда коснулась каждой семьи, многие ушли на фронт и больше не вернулись, в тылу люди умирали от голода и непосильной работы.

Несмотря на все лишения и невзгоды советские люди смогли победить врага и отстоять родную землю.

О том, как воевали за Родину в 1941-1945 и как выживали в осажденных городах - в фотоленте Sputnik.

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