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Навсегда первый: Владислав Ардзинба

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  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • Владислав Григорьевич Ардзинба. Архивное фото.
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба. Архивное фото.
  • В. Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
© Фото : с сайта В.Г. Ардзинба
Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года в селе Эшера в семье педагога, преподавателя истории, ветерана Великой Отечественной войны Григория Ардзинба и школьного деловода Надежды Язычба
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200514/1021032094/uchenyj-lider.html

Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 75 лет.

Торжественные мероприятия, посвященные 75-летнему юбилею первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, перенесены на осень из-за коронавируса.

"Чтобы избежать массового скопления людей, так как если не предупредить граждан, то будет много людей, которые захотят отдать дань уважения первому президенту. Мы решили, что представители власти и первые лица государства возложат цветы к мемориалу, и этим ограничимся", - пояснил спикер Парламента республики Валерий Кварчия.

Кроме того в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар 14 мая открылась фотовыставка "Владислав. Вчера. Сегодня. Завтра", приуроченная к 75-летию первого президента.

В фотоленте Sputnik представлены фотографии Владислава Ардзинба разных периодов жизни: детство, студенчество, депутатство в Верховном Совете СССР, председательство в Верховном Совете Абхазской АССР и президентство.

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