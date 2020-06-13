Колумб не виноват: в США и Европе атаковали памятники

Протестующие после убийства афроамериканца Джорджа Фоулза низвергают и оскверняют историческое наследие в США и Европе. Особенно досталось памятника Христофору Колумбу.

Протестующие в США и Европе объявили настоящую войну памятникам.

Протестующие снесли памятнику Христофору Колумбу в городе Сент-Пол в американском штате Миннесота. В городе Ричмонд, штат Виргиния, также снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро, протестующие обмотали статую Колумба веревками, после чего сняли ее с постамента на землю.

Целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

Досталось от протестующих и памятникам в Европе.

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