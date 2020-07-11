Рейс в прошлое: стюардессы 20 века

Первыми бортпроводниками были мужчины и многие первые авиалинии запрещали нанимать на эту должность девушек, однако скоро профессия стала почти исключительно женской.

Немец Генрих Кубис в в 1912 год стал первым в мире бортпроводником. Первой стюардессой была 25-летняя дипломированная медсестра по имени Эллен Черч, она работала в авиакомпании United Airlines, куда ее приняли в 1930 году. Другие авиакомпании последовали его примеру, наняв медсестер, чтобы они служили стюардессами.

Женщины-стюардессы быстро заменили мужчин, и уже к 1936 году почти полностью взяли на себя эту роль. Большое внимание при отборе кандидаток на должность бортпроводниц уделялось их внешности.

В США стюардессам, согласно контракту, долгое время не разрешалось выходить замуж, однако те времена остались давно в прошлом.

Стюардесса считалась одной из самых престижных профессии для девушек в 20 веке не только за океаном, но и в Европе и СССР.

Очаровательные бортпроводницы прошлого века - в нашей фотоленте.