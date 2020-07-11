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Рейс в прошлое: стюардессы 20 века

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© Sputnik / Георгий Петрусов
Стюардесса аэропорта Шереметьево, 1964 год
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200711/1030500768.html

Первыми бортпроводниками были мужчины и многие первые авиалинии запрещали нанимать на эту должность девушек, однако скоро профессия стала почти исключительно женской.

Немец Генрих Кубис в в 1912 год стал первым в мире бортпроводником. Первой стюардессой была 25-летняя дипломированная медсестра по имени Эллен Черч, она работала в авиакомпании United Airlines, куда ее приняли в 1930 году. Другие авиакомпании последовали его примеру, наняв медсестер, чтобы они служили стюардессами.

Женщины-стюардессы быстро заменили мужчин, и уже к 1936 году почти полностью взяли на себя эту роль. Большое внимание при отборе кандидаток на должность бортпроводниц уделялось их внешности.

В США стюардессам, согласно контракту, долгое время не разрешалось выходить замуж, однако те времена остались давно в прошлом.

Стюардесса считалась одной из самых престижных профессии для девушек в 20 веке не только за океаном, но и в Европе и СССР.

Очаровательные бортпроводницы прошлого века - в нашей фотоленте. 

 



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