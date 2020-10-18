Неотступающий коронавирус и протесты в мире: самые яркие фото недели

Коронавирус по-прежнему не сдает своих позиций. В Америке проходит президентская кампания. Граждане в разных странах встают на протестные акции. Все, чем еще запомнилась прошедшая неделя, – смотрите в фотоленте Sputnik.
Осень в Абхазии – далеко не унылая пора. В республике стоят жаркие солнечные дни. Неувядающие цветы продолжают радовать глаз.
Уже полгода Абхазия борется с охватившей всю планету пандемией коронавируса. В республике периодически вводят ограничительные меры. Жителям и гостям рекомендуют носить маски в общественных местах.
За окном бабье лето, а в фотоленте Sputnik из Сухумского рынка осеннее настроение, краски и ароматы сезонных фруктов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.
В еженедельном обзоре Sputnik – смерть абхазского и российского общественного деятеля Тараса Шамба, вступление в силу дополнительных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, задержание подозреваемого в убийстве женщины в Сухуме.
Вручая маски, сотрудники милиции напоминают гражданам о необходимости использования средств индивидуальной защиты, так как это поможет им избежать заражения коронавирусной инфекцией.
За все время эпидемии в России зарегистрировали 1 399 334 случая заболевания. Умерли более 24 тысяч человек, около 1,1 миллиона выздоровели.
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