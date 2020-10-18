Неотступающий коронавирус и протесты в мире: самые яркие фото недели

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Sputnik недели: смерть Тараса Шамба, мобильный госпиталь и обмен заявлениями В еженедельном обзоре Sputnik – смерть абхазского и российского общественного деятеля Тараса Шамба, вступление в силу дополнительных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, задержание подозреваемого в убийстве женщины в Сухуме. 110

Сотрудники МВД Абхазии бесплатно раздали медицинские маски водителям Вручая маски, сотрудники милиции напоминают гражданам о необходимости использования средств индивидуальной защиты, так как это поможет им избежать заражения коронавирусной инфекцией. 22