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Неотступающий коронавирус и протесты в мире: самые яркие фото недели

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© Sputnik / Roscosmos
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201018/1031120134.html

Коронавирус по-прежнему не сдает своих позиций. В Америке проходит президентская кампания. Граждане в разных странах встают на протестные акции. Все, чем еще запомнилась прошедшая неделя, – смотрите в фотоленте Sputnik.


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