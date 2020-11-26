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Культ Диего Марадоны в мире

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© AP Photo / Rodrigo Abd
Болельщик с татуировкой на плече с изображением Диего Марадоны в Бразилии
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/1a/1031356394.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201126/1031357118.html

Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадоне скончался в возрасте 60 лет 25 ноября. Не так давно он перенес операцию на мозге.


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