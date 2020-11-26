Культ Диего Марадоны в мире

Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадоне скончался в возрасте 60 лет 25 ноября. Не так давно он перенес операцию на мозге.
Объявлены финалисты конкурса #BestPhotoOf2020 фотоприложения Agora. В 2020 году финалистами стали 50 фотографов.
Во многих странах мирах снова локдаун, меры противодействия распространению коронавируса ужесточены. Но пандемия коронавируса не может отменить любимые для многих праздники - Рождество и Новый год.
Семья Хагба семь лет назад открыла у себя дома в Гудауте цех по изготовлению кованых изделий, и бизнес-план стал довольно успешным.
Чем запомнилась проходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 5732. Выздоровевших 3661 человек, летальных случаев 77.
Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе привлек несколько тысяч сирийских наемников, которые прибыли в зону боевых действий при посредничестве Турции, и действовали на стороне Азербайджана.
26 ноября в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялся форум Россотрудничества по итогам реализации программ в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".
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