До свидания, осень: зарисовка золотой поры в субтропиках

Осень - любимая многими и красивейшая пора в Абхазии. Это время "золотых" пейзажей, вкусных фруктов и теплого ласкового солнца. В последний день осени 2020 года Sputnik собрал для читателей фотоленту.

Осенью природа Абхазии окрашивается многообразием ярких красок, оранжево-красные деревья соседствуют с вечнозелеными пальмами. Средняя температура воздуха – 20 градусов, и только к середине ноября она немного снижается.

Осеняя пора богата не только фруктами, в это время года местные жители ходят за грибами, орехами и лесным каштаном. Отдельного внимания заслуживают яркие осенние закаты, которые прекрасно сочетаются с осенней листвой. Осень в Абхазии – пора вдохновения перед серой зимой.