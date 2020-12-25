Быки на улицах, стадионах, логотипах: символ 2021 в современном мире

Новый 2021 год по Восточному календарю будет годом белого металлического быка. Где в современном мире можно увидеть символ наступающего года - смотрите в фотоленте Sputnik.
При вакцинации человеку вводится вакцина или анатоксин, чтобы создать активный специфический иммунный ответ иммунной системы организма против возбудителя инфекции.
2020-й год во всем мире прошел под знаменем борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которая возникла в китайской провинции Ухань. Спустя год эпицентр возникновения COVID-19 снова живет полной жизнью.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik.
Уходящий 2020-й год запомнится прежде всего пандемией коронавирусной инфекции, которая охватила большинство стран мира и внесла коррективы во все стороны жизни. Но в этот период происходило еще много значительных событий, некоторое из них смотрите в фотоленте Sputnik.
В реабилитационном центре для инвалидов детства в поселке Цандрипш будут проводиться лечебная физкультура, массаж и оказывать психологическую помощь.
Кислородная станция Сухума работает с 1960 года, в процессе создания кислорода задействованы несколько человек. В связи пандемией коронавирусной инфекции работа станции перешла в круглосуточный режим.
В этом документе подробно приводятся результаты подсчета затрат, которые на 1 января 1945 года страны антигитлеровской коалиции внесли в дело разгрома нацизма.
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