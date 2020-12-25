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Быки на улицах, стадионах, логотипах: символ 2021 в современном мире

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© AFP 2019 / Bryn Lennon
Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен время первой тренировки перед Гран-при Бахрейна Формулы-1.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201225/1031512138.html

Новый 2021 год по Восточному календарю будет годом белого металлического быка. Где в современном мире можно увидеть символ наступающего года - смотрите в фотоленте Sputnik.


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Быки на улицах, стадионах, логотипах: символ 2021 в современном мире
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