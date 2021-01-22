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Инаугурация президента США, Крещение, взрыв в Мадриде: самые яркие фото недели

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© AFP 2019 / Johan Ordonez
Столкновения между гондурасскими мигрантами и силами безопасности Гватемалы.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210122/1031679676.html

На этой неделе в мире произошло много важных событий: новый президент США вступил в должность, в Европе продолжаются акции протеста против ограничительных мер, в центре Мадрида прогремел взрыв, в Абхазии выпал первый снег.

Смотрите в фотоленте самые яркие фото недели 16 - 22 января.


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