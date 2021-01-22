Инаугурация президента США, Крещение, взрыв в Мадриде: самые яркие фото недели

Смотрите в фотоленте самые яркие фото недели 16 - 22 января.
На этой неделе в мире произошло много важных событий: новый президент США вступил в должность, в Европе продолжаются акции протеста против ограничительных мер, в центре Мадрида прогремел взрыв, в Абхазии выпал первый снег.
Смотрите в фотоленте самые яркие фото недели 16 - 22 января.
Небольшой снег прошел в Абхазии вечером 18 января, во вторник он добрался и до столицы. Утро в Сухуме выдалось необычным, так как снег в субтропиках - явление редкое.
Туристы выбирают для путешествий не только мегаполисы, но и маленькие города, которые привлекают своей историей и красивыми достопримечательностями.
Всемирный день "Битлз" отмечают ежегодно 16 января. В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.
Ажьырныхуа – один из главных праздников в традициях абхазов, его отмечают в ночь с 13 на 14 января. Смотрите в нашей фотоленте, как в этом году провели праздник в семье Матуа из села Тхина.
Деятельность по майнингу криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года распоряжением Кабинета министров, на этот же период запрещен ввоз оборудования для майнинга на территорию республики.
Авария на линии "Гагрское шоссе" произошла в 19:45 в четверг 21 января.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто вопрос поставок российской вакцины "Спутник V" в Венгрию на встрече, которая состоялась в пятницу.
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