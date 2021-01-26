Оазис в сердце пустыни

Главные темы

"Теневой" заработок: как работать на удаленке, если света в доме нет В Абхазии продолжаются отключения света. Sputnik пообщался с жителями республики, которые работают в удаленном режиме в иностранных компаниях и узнал, как им работается в темных "кабинетах". 218

Кабмин обозначил условия, которые позволят возобновить учебный процесс Ограничительные меры по нераспространению коронавируса, включающие в том числе запрет на работу дошкольных и средних общеобразовательных учреждений, действуют в Абхазии до 10 февраля. 738