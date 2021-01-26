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Оазис в сердце пустыни

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© AFP 2019 / Karim Sahib
Оазис в пустыне на курорте Телал Аль-Айн, ОАЭ.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210126/1031707913.html

Кто хоть раз не мечтал о лете во время зимы? Когда большинство стран все еще закрыто для туристов, остается наслаждаться солнечными кадрами.

Смотрите в фотоленте красивые пейзажи жарких пустынь.


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