Оазис в сердце пустыни

Смотрите в фотоленте красивые пейзажи жарких пустынь.
Кто хоть раз не мечтал о лете во время зимы? Когда большинство стран все еще закрыто для туристов, остается наслаждаться солнечными кадрами.
Смотрите в фотоленте красивые пейзажи жарких пустынь.
Овальный кабинет – рабочий кабинет президента США в Белом доме, был построен в 1909 году во время президентства Уильяма Тафта.
Заслуженному художнику Абхазии, человеку, возглавлявшему Союз художников республики на протяжении двадцати с лишним лет, Сергею Габелия 23 января исполнилось бы 82 года.
На этой неделе в мире произошло много важных событий: новый президент США вступил в должность, в Европе продолжаются акции протеста против ограничительных мер, в центре Мадрида прогремел взрыв, в Абхазии выпал первый снег.
Небольшой снег прошел в Абхазии вечером 18 января, во вторник он добрался и до столицы. Утро в Сухуме выдалось необычным, так как снег в субтропиках - явление редкое.
В Абхазии продолжаются отключения света. Sputnik пообщался с жителями республики, которые работают в удаленном режиме в иностранных компаниях и узнал, как им работается в темных "кабинетах".
Ограничительные меры по нераспространению коронавируса, включающие в том числе запрет на работу дошкольных и средних общеобразовательных учреждений, действуют в Абхазии до 10 февраля.
Проект главного финансового документа – закона "О республиканском бюджете на 2021 год" не был принят Парламентом 30 декабря. При обсуждении проекта бюджета депутаты затронули вопрос о возможном повышении пенсии для граждан, которые получают только абхазскую пенсию.
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