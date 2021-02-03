Лекарства по воздуху: дрон для перевозки вакцин от COVID-19 в Германии

В немецкой компании Wingcopter создали дрон для перевозки медицинских продуктов, его используют и для транспортировки вакцин от коронавируса.

Беспилотные летательные аппараты, или попросту дроны, создавались, как и многие другие технические новинки, по заказу военных.

В наше время дроны широко применяются в армии, однако постепенно их упрощенные недорогие версии начали использоваться и для гражданских нужд.

Смотрите в фотоленте, как в немецкой компании Wingcopter создали дрон для перевозки медицинских продуктов.