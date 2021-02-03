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Лекарства по воздуху: дрон для перевозки вакцин от COVID-19 в Германии

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© REUTERS / Ralph Orlowski
Сотрудники немецкой компании Wingcopter во время работы над созданием дрона для перевозки медицинских продуктов.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/03/1031760480.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210203/1031760925.html

В немецкой компании Wingcopter создали дрон для перевозки медицинских продуктов, его используют и для транспортировки вакцин от коронавируса.

Беспилотные летательные аппараты, или попросту дроны, создавались, как и многие другие технические новинки, по заказу военных.

В наше время дроны широко применяются в армии, однако постепенно их упрощенные недорогие версии начали использоваться и для гражданских нужд.

Смотрите в фотоленте, как в немецкой компании Wingcopter создали дрон для перевозки медицинских продуктов.


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Лекарства по воздуху: дрон для перевозки вакцин от COVID-19 в Германии
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