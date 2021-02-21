Открытие школ в Абхазии, снег в Афинах и извержение Этна: самые яркие фото недели

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Открытие школ и театров в Абхазии, вакцинация в Турции, снег в Афинах - самые яркие фото недели, смотрите в фотоленте Sputnik.
В Абхазии на уходящей неделе была отменена часть антиковидных мер: открыты школы и театры. В Пекине отмечали Лунный Новый год, а в Италии произошло извержение вулкана Этна, а вот Афины засыпало снегом. Чем еще запомнилась уходящая неделя - смотрите в фотоленте Sputnik.