Открытие школ в Абхазии, снег в Афинах и извержение Этна: самые яркие фото недели

Открытие школ и театров в Абхазии, вакцинация в Турции, снег в Афинах - самые яркие фото недели, смотрите в фотоленте Sputnik.

В Абхазии на уходящей неделе была отменена часть антиковидных мер: открыты школы и театры. В Пекине отмечали Лунный Новый год, а в Италии произошло извержение вулкана Этна, а вот Афины засыпало снегом. Чем еще запомнилась уходящая неделя - смотрите в фотоленте Sputnik.