"Телефон без барышень и проклятий": ретро-взгляд на средства связи

Днем рождения телефонной связи считается 7 марта 1876 года, когда Александр Белл получил в Чикаго патент на первый, практически реализуемый телефонный аппарат. И хотя попытки создания телефона были предприняты еще до Белла и сам термин "телефон" появился раньше, а Белл на собственное техническое решение натолкнулся случайно, он первым предложил практический способ удовлетворения потребности человечества в передаче речи на значительные расстояния.

"Ватсон, говорит Белл! Если вы меня слышите, то подойдите к окну и помашите шляпой". Это первая фраза, которую произнесли по телефону 145 лет назад, 10 марта 1876 года.

Открытие Белла знаменовало начало эры телефонии. А термин "телефония" имеет достаточно широкое значение, охватывающее все научно-технические аспекты телефонной связи.