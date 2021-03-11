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"Телефон без барышень и проклятий": ретро-взгляд на средства связи

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Девушка во время разговора по телефону, 1905 год.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/0a/1031987579.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210311/1031988454.html

Смотрите фотоленту в честь 145-летия изобретения телефона.

Днем рождения телефонной связи считается 7 марта 1876 года, когда Александр Белл получил в Чикаго патент на первый, практически реализуемый телефонный аппарат. И хотя попытки создания телефона были предприняты еще до Белла и сам термин "телефон" появился раньше, а Белл на собственное техническое решение натолкнулся случайно, он первым предложил практический способ удовлетворения потребности человечества в передаче речи на значительные расстояния.

"Ватсон, говорит Белл! Если вы меня слышите, то подойдите к окну и помашите шляпой". Это первая фраза, которую произнесли по телефону 145 лет назад, 10 марта 1876 года.

Открытие Белла знаменовало начало эры телефонии. А термин "телефония" имеет достаточно широкое значение, охватывающее все научно-технические аспекты телефонной связи.


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"Телефон без барышень и проклятий": ретро-взгляд на средства связи
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