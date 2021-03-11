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Годовщина трагедии на "Фукусиме"

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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Женщина молится о жертвах землетрясения 2011 года.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/0b/1031991465.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210311/1031992195.html

11 марта 2011 года на провинцию Фукусима в Японии обрушилось девятибалльное землетрясение, а следом пришло цунами, которое смыло прибрежные города и поселки.

Самым страшным последствием разрушений стала авария на АЭС "Фукусима-1". Почти 16 тысяч человек погибли, еще две тысячи пропали без вести. Радиация отравила воду и почву, провинцию покинули десятки тысяч жителей.

В десятилетнюю годовщину "Фукусимы" мир вспоминает жертв той страшной трагедии.


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