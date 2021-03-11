Годовщина трагедии на "Фукусиме"

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11 марта 2011 года на провинцию Фукусима в Японии обрушилось девятибалльное землетрясение, а следом пришло цунами, которое смыло прибрежные города и поселки.
Самым страшным последствием разрушений стала авария на АЭС "Фукусима-1". Почти 16 тысяч человек погибли, еще две тысячи пропали без вести. Радиация отравила воду и почву, провинцию покинули десятки тысяч жителей.
В десятилетнюю годовщину "Фукусимы" мир вспоминает жертв той страшной трагедии.