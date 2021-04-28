16:46 28 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.94
  • EUR90.43
Поиск
Фото

Женщина-мясник и мусорный напиток: победители фотоконкурса еды

Получить короткую ссылку
21 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Снимок Taste китайского фотографа Li Huaifeng.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/1c/1032312685.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210428/1032313885.html

Pink Lady Food Photographer of the Year – это фотоконкурс, существующий с 2011 года. В конкурсе участвуют как профессионалы, так и любители, которые фотографируют еду со всего мира.

Работы, представленные на конкурсе, показывают, что такое еда в различных культурах и социальных слоях. Начиная от стилизованной еды для журналов до изображений семей на религиозных праздниках, как производят продукты питания и как выращивают в собственных огородах.

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Женщина-мясник и мусорный напиток: победители фотоконкурса еды
Дар Эрмитажу от российского президента
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться