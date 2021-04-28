Женщина-мясник и мусорный напиток: победители фотоконкурса еды

Pink Lady Food Photographer of the Year – это фотоконкурс, существующий с 2011 года. В конкурсе участвуют как профессионалы, так и любители, которые фотографируют еду со всего мира.

Работы, представленные на конкурсе, показывают, что такое еда в различных культурах и социальных слоях. Начиная от стилизованной еды для журналов до изображений семей на религиозных праздниках, как производят продукты питания и как выращивают в собственных огородах.