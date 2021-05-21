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Долина гейзеров на Камчатке

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© Sputnik / Ewgeniy Neskoromniy
Долина гейзеров на Камчатке.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/15/1032467167.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210521/1032468061.html

Долина Гейзеров на Камчатке - одно из самых крупных во всем мире гейзерное поле.

Долина гейзеров с виду представляет собой большой углубленный каньон, в ущелье которого протекает река Гейзерная. 

Здесь наблюдается аномально высокое изобилие и многообразие жизни во всех ее проявлениях. 

Большой контраст климата здешних мест, а также природных условий, дают высокие показатели сложности биологических систем.

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