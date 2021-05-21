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Долина Гейзеров на Камчатке - одно из самых крупных во всем мире гейзерное поле.
Долина гейзеров с виду представляет собой большой углубленный каньон, в ущелье которого протекает река Гейзерная.
Здесь наблюдается аномально высокое изобилие и многообразие жизни во всех ее проявлениях.
Большой контраст климата здешних мест, а также природных условий, дают высокие показатели сложности биологических систем.