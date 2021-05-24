Легенда мировой поп-музыки: 80 лет Бобу Дилану

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/19/1032488530.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210524/1032489608/Beskonechnaya-zhizn-Boba-Dilana-legendarnomu-amerikanskomu-muzykantu-i-poetu-ispolnilos-80.html
Легендарному американскому автору-исполнителю Бобу Дилану исполнилось 80 лет. За свою жизнь он выпустил 39 альбомов и стал обладателем престижнейших наград в сфере музыки и литературы.
Исполнилось 80 лет легенде мировой музыкальной культуры Бобу Дилану (урожденный Роберт Аллен Циммерман). Он начал музыкальную карьеру в 1960-х годах и тогда же его уже назвали "голосом поколения".
Дилан - один из самых коммерчески успешных музыкантов всех времен: в 2017 году суммарный тираж его альбомов превысил 100 миллионов копий. Боб Дилан был удостоен множества престижных наград, включая двенадцать премий "Грэмми", "Оскар", "Золотой глобус", Нобелевскую и Пулитцеровскую премии.