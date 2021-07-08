От радости до грусти: эмоции болельщиков Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в том числе в Петербурге. Для Санкт-Петербурга ЕВРО-2020 завершился матчем 1/4 финала между сборными Испании и Швейцарии.
Съемочная группа Sputnik Абхазия побывала в селе Кутол, где молодой житель решил возобновить семейное дело и занялся выращиванием чая.
Городские службы с утра приступили к ликвидации последствий штормового ветра, который обрушился на республику вечером 4 июля.
В результате шквалистого ветра никто не пострадал, в ликвидации последствий стихии задействовано более пятидесяти сотрудников МЧС Абхазии.
Новоафонская карстовая пещера - одна из крупнейших в мире и самая большая на Западном Кавказе. Впервые вход в пещеру был обнаружен в 1961 году. С 4 июля 1975 года она открыта для посещения туристами.
На электроподстанции "Очамчыра–тяга" мощностью 32 мегаватт 29 июня произошел пожар, из-за которого часть Очамчыры и несколько сел района остались без электричества.
Природная стихия 4 июля нанесла ущерб жителям Абхазии. Государство обещало помочь пострадавшим в ликвидации последствий. Sputnik узнал, как именно по закону государство может оказать помощь жертвам стихии.
Турист из Саратова Павел Даньков, 1979 года рождения, утонул в море в акватории Гагры во время шторма 4 июля.
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