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От радости до грусти: эмоции болельщиков Евро-2020

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© REUTERS / Nacho Doce
Болельщики Испании празднуют после матча.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210708/1032793213.html

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в том числе в Петербурге. Для Санкт-Петербурга ЕВРО-2020 завершился матчем 1/4 финала между сборными Испании и Швейцарии.

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