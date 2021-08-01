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Олимпиада, пожары и цветущие водоросли: лучшие фото июля

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© Sputnik / Alexey Maishev
Девушка у витрины ГУМа на Красной площади в Москве.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/1f/1032946970.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210801/1032947882.html

Вот и прошел второй месяц лета, предлагаем вспомнить, каким он был, в нашей подборке самых ярких фото Sputnik, сделанных в июле 2021 года.

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Олимпиада, пожары и цветущие водоросли: лучшие фото июля
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