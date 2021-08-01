Олимпиада, пожары и цветущие водоросли: лучшие фото июля

Вот и прошел второй месяц лета, предлагаем вспомнить, каким он был, в нашей подборке самых ярких фото Sputnik, сделанных в июле 2021 года.
Военная форма не всегда бывает скучной и однообразной. Особенно если речь о парадной форме. В самых разных странах, она выглядит по-разному. Смотрите в фотоленте Sputnik.
Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа в Токио. Всего в программе игр представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов олимпийских медалей.
В среду в районе Манавгата турецкой провинции Анталья разгорелись лесные пожары, сегодня огонь захватил уже семь провинций на юге Турции.
В национальном историческом парке "Апсны" можно ознакомиться с традиционным укладом жизни абхазов и увидеть десятки экспонатов, которые были собраны со всей страны.
В Абхазии прошли ливневые дожди, которые нанесли большой ущерб жителям республики, сложной остается ситуация с COVID-19, депутаты Парламента рекомендуют усилить ограничительные меры в связи с этим, президент Аслан Бжания отправился в Москву.
Доктору исторических наук, археологу, историку, кавказоведу, члену Академии наук Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" II степени Олегу Бгажба исполнилось 80 лет.
Пожары на юге Турции принесли большой ущерб природе и инфраструктуре, ситуация была названа национальной катастрофой.
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