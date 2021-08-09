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Братский визит: рабочая поездка Аслана Бжания в Южную Осетию

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© Foto / пресс-служба президента Республи Абхазия
Абхазская делегация во главе с Асланом Бжания прибыла в Цхинвал 6 августа для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года.
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Sputnik Абхазия
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Абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания нанесла официальный визит в Южную Осетию с 6 по 9 августа для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года.

7 августа Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу во дворе школы №5 в Цхинвале. Затем в столице Южной Осетии прошла встреча на высшем уровне президентов Анатолия Бибилова и Аслана Бжания, а также абхазской и югоосетинской делегаций. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, обменялись памятными подарками.

8 августа продолжились памятные мероприятия августовских событий. Аслан Бжания почтил память жертв грузинской агрессии в ходе мероприятий в Цхинвале и рассказал о том, как Абхазия отреагировали на войну в Южной Осетии.

9 августа Бжания посетил дипмиссию Абхазии в Южной Осетии, где обсудил с послом Абхазии в РЮО Аланом Елбакиевым работу Посольства и в частности уточнение списков югоосетинских добровольцев, участвовавших в военных событиях в Абхазии в 1992-93 годах. Затем Бжания побеседовал с представителями абхазской диаспоры в Южной Осетии.

По случаю отъезда Аслана Бжания и абхазской делегации перед зданием Администрации Президента РЮО был построен почетный караул. В ходе церемонии проводов прозвучали государственные гимны Абхазии и Южной Осетии. Вслед за этим торжественным маршем прошел парадный расчет ВС РЮО.

Анатолий Бибилов вручил Аслану Бжания на память альбом с фотографиями, сделанными в течение его визита. Бжания поблагодарил своего югоосетинского коллегу за теплый прием.

Официальный трехдневный визит президента Абхазии Аслана Бжания в Южную Осетию завершился 9 августа.

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Братский визит: рабочая поездка Аслана Бжания в Южную Осетию
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