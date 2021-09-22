Flower Show: выставка цветов в Челси-2021

Chelsea Flower Show - одна из самых известных и крупных садовых выставок в Великобритании.

Выставка проводится уже более ста лет на территории Royal Hospital в Челси.

Она является популярной не только среди британских садоводов, но и среди мировых экспертов в области садоводства и ландшафтного дизайна.

Выставка проводится ежегодно и продолжается пять дней. Подробнее - в фотоленте Sputnik.