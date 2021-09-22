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Flower Show: выставка цветов в Челси-2021

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© AFP 2019 / Justin Tallis
Джуди Денч во время цветочной выставки RHS Chelsea в Лондоне.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/16/1033265291.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210922/1033266197.html

Chelsea Flower Show - одна из самых известных и крупных садовых выставок в Великобритании.

Выставка проводится уже более ста лет на территории Royal Hospital в Челси.

Она является популярной не только среди британских садоводов, но и среди мировых экспертов в области садоводства и ландшафтного дизайна.

Выставка проводится ежегодно и продолжается пять дней. Подробнее - в фотоленте Sputnik. 

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