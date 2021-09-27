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День туризма: путешествия по местам любимых фильмов

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Кадр из фильма "Аватар". Картину снимали в китайской провинции Хунань, в национальном парке Чжанцзяцзе.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210927/1033294860.html

Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября, чтобы подчеркнуть важность социальной, культурной, политической и экономической ценности туризма.

Туризм является одним из важнейших секторов современного мира, от которого зависят миллионы людей. Согласно официальному сайту Организации Объединенных Наций (ООН), в секторе туризма работает каждый десятый житель Земли.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как любимые фильмы вдохновляют поклонников со всего мира на путешествия.

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