День туризма: путешествия по местам любимых фильмов

Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября, чтобы подчеркнуть важность социальной, культурной, политической и экономической ценности туризма.

Туризм является одним из важнейших секторов современного мира, от которого зависят миллионы людей. Согласно официальному сайту Организации Объединенных Наций (ООН), в секторе туризма работает каждый десятый житель Земли.

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