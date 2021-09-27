День туризма: путешествия по местам любимых фильмов

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Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября, чтобы подчеркнуть важность социальной, культурной, политической и экономической ценности туризма.
Туризм является одним из важнейших секторов современного мира, от которого зависят миллионы людей. Согласно официальному сайту Организации Объединенных Наций (ООН), в секторе туризма работает каждый десятый житель Земли.
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