Миллиардер, политик, обольститель: экс-премьеру Италии Берлускони - 85

Мультимиллиардеру и медиамагнату Сильвио Берлускони исполнилось 85 лет. Он был несколько раз признан самым богатым человеком в Италии, пишет Forbes, а в 2018 году Берлускони с состоянием в $8 млрд занял 199-е место среди богатейших людей планеты и пятое на родине.
Залог его успеха не только в предпринимательской хватке, полезных знакомствах и удаче, но и кропотливом труде.Он подрабатывал, учась в школе и университете.
Первые шаги в карьере сделал в 1961 году, 25-летним молодым человеком закончив юридический факультет Миланского университета он пришел на рынок недвижимости. Идея Сильвио построить города-спутники вокруг Милана отозвалась у богатеющих итальянцев и со временем превратилась в золотую жилу.
После 20 лет на этом рынке Берлускони врывается в мир медиа и тоже имеет колоссальный успех.