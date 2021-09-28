Миллиардер, политик, обольститель: экс-премьеру Италии Берлускони - 85

Карьеру экс-премьера Италии Сильвио Берлускони называют итальянским чудом, родившись в обычной семье, он добился невероятных высот в бизнесе и политике, четыре срока пробыв во главе страны.

Мультимиллиардеру и медиамагнату Сильвио Берлускони исполнилось 85 лет. Он был несколько раз признан самым богатым человеком в Италии, пишет Forbes, а в 2018 году Берлускони с состоянием в $8 млрд занял 199-е место среди богатейших людей планеты и пятое на родине.

Залог его успеха не только в предпринимательской хватке, полезных знакомствах и удаче, но и кропотливом труде.Он подрабатывал, учась в школе и университете.

Первые шаги в карьере сделал в 1961 году, 25-летним молодым человеком закончив юридический факультет Миланского университета он пришел на рынок недвижимости. Идея Сильвио построить города-спутники вокруг Милана отозвалась у богатеющих итальянцев и со временем превратилась в золотую жилу.

После 20 лет на этом рынке Берлускони врывается в мир медиа и тоже имеет колоссальный успех.