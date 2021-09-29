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Лук, стрела и мишень: турнир среди лучников в этнопарке "Апсны"

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© Sputnik / Томас Тхайцук
В этнопарке "Апсны" прошел турнир среди лучников.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210929/1033307576/Luk-strela-i-mishen-turnir-sredi-luchnikov-v-etnoparke-Apsny.html

Турнир среди лучников клуба "Афырхы" прошел в этнопарке "Апсны" в среду 29 сентября, в преддверии Дня Победы и Независимости Абхазии.

Соревнования по стрельбе из лука "Афырхы" были посвящены Дню Победы и Независимости Абхазии. Они прошли на стрельбище этнопарка "Апсны" в среду 29 сентября. 

В турнире приняли участие около 20 человек, но за призы боролись только члены клуба лучников "Афырхы".

Соревновались они в четырех дисциплинах – стрельба на дистанцию от 15 до 75 метров, стрельба по "абхазской мишени" (прямоугольная мишень в форме человека - прим.), стрельба на дальность и стрельба по "абхазской мишени" на расстоянии в 30 метрах от нее. Для девушек организаторы предусмотрели и отдельную дисциплину по стрельбе на точность в 30 метрах от цели.

По набранным баллам первое место среди членов клуба лучников занял его руководитель Адгур Какоба, второе место за Еленой Лабахуа, третье место досталось семнадцатилетнему Данилу Кушба.

В стрельбе на дистанции в 75 метров победил Вахтанг Гвинджия. Он был единственным, кто поразил цель на таком расстоянии.

В состязаниях между девушками "золото" завоевала Илона Квициния, "серебро" взяла Амра Аджинджал и "бронзу" – Елена Лабахуа.

Дальше всех пустил стрелу Батал Джапуа. Только у него в руках был традиционный абхазский лук. Его рекорд на соревнованиях составил 210 метров. Второе и третье места занял Валерий Берзения, чьи стрелы пролетели 204 и 201 метр.

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Лук, стрела и мишень: турнир среди лучников в этнопарке "Апсны"
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