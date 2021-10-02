Отсроченная на год: всемирная выставка Expo-2020 в Дубае

Первая на Ближнем Востоке, Африке и Южной Азии всемирная выставка ЭКСПО-2020, которую пришлось отложить на год из-за пандемии коронавируса, официально открылась в Дубае 30 сентября.

Мероприятие торжественно открылось выступлением известных арабских и мировых артистов и грандиозным фейерверком.

Церемонию трансляции выставки ее организаторы вели на сайте мероприятия, также она транслировалась на экранах в 430 местах по всем Эмиратам. По случаю такого мероприятия все государственные служащие в ОАЭ получили возможность взять дополнительные выходные на шесть дней на время проведения форума.

На открытии присутствовали премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, а также наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян в сопровождении делегаций арабских и других стран, пишет РИА Новости.

Как отметил на церемонии открытия министр толерантности и сосуществования ОАЭ Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян, "выставка проводится в год 50-летия создания ОАЭ и должна стать посланием мирного сосуществования, толерантности и культурного соединения для всего мира. Первый раз в истории проведения Всемирных выставок в ней примут участие 192 страны".

Основная идея выставки выражена в ее лозунге "Соединяя умы, создавая будущее".

Первые посетители пришли на выставку 1 октября. Она продлится 182 - до 31 марта, ожидается что за это время ее посетят около 25 миллионов человек.

Организаторы сохранили название Expo-2020, чтобы подчеркнуть факт первой в истории отсрочки Всемирной выставки, а не отмены.

Всемирные выставки проводятся с 1851 года.