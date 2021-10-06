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Без году 70: президент Путин без галстука и вне политики

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© Sputnik / Alexei Druzhinin
3 августа 2009 года. Председатель правительства РФ Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20211006/1033366965.html

В четверг 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнится 69 лет, смотрите в фотоленте Sputnik, как проводит свободное время лидер одной из великих мировых держав.

Президент России Владимир Путин отмечает свой день рождения 7 октября. Традиционно в его адрес поступает большое количество поздравлений и от близких, и от руководителей государств, ведущих российских и зарубежных политиков. 

Формат официальных поздравлений - чаще всего телефонные звонки и телеграммы, но бывают и оригинальные поздравления, как, например, мотопробег главы Чечни Рамзана Кадыров в 2015 году.

В этот день рождения Путин встретится с родными, но в его графике есть и рабочие планы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, его отец был участником Великой Отечественной войны, мыть была домохозяйкой.

"Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный человек, и у меня всегда сохраняется эта связь", – рассказывает о себе глава государства на официальном сайте.

 

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