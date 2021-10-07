20:34 07 Октября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.29
  • EUR83.61
Поиск
Фото

Там, где рождаются айсберги: ледник Эки в Гренландии

Получить короткую ссылку
3 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Лед перед ледником Экип Сермия в Гренландии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/0a/07/1033371943.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20211007/1033372557.html

Знаменитый ледник Эки в Гренландии привлекает большое количество туристов. Свое прозвище "рожающий" гигант получил, потому что от него регулярно откалываются куски льда - айсберги.

По-научному Эки называется айсбергообразующим, его "дети" - глыбы льда самых разных размеров и цветов, отколовшись, идут в свободное плавание по океану.

Сам ледник считается одним из самых быстродвижущихся ледников Гренландии, скорость его движения до 30 метров в сутки.

Эки расположен в заливе Диско в 70 километрах от городка Илулиссата в Гренландии.

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Там, где рождаются айсберги: ледник Эки в Гренландии
Палка о двух концах: нужны ли Абхазии гастарбайтеры
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться