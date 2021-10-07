Там, где рождаются айсберги: ледник Эки в Гренландии

Знаменитый ледник Эки в Гренландии привлекает большое количество туристов. Свое прозвище "рожающий" гигант получил, потому что от него регулярно откалываются куски льда - айсберги.

По-научному Эки называется айсбергообразующим, его "дети" - глыбы льда самых разных размеров и цветов, отколовшись, идут в свободное плавание по океану.

Сам ледник считается одним из самых быстродвижущихся ледников Гренландии, скорость его движения до 30 метров в сутки.

Эки расположен в заливе Диско в 70 километрах от городка Илулиссата в Гренландии.