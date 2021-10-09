Опера в РУСДРАМе: фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" в Сухуме

Сольный концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава состоялся в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера в пятницу 8 октября.

РУСДРАМ на два дня открыл свои двери для зрителей.

В пятницу 8 октября на сцене театра прошел первый концертный день Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава в рамках XIX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...". В субботу 9 октября она снова выступит на сцене театра.

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года и несколько лет его организовали только в Абхазии, но со временем география фестиваля вышли за границы республики. Он проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Австрии, Монако, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Италии, США.

Планировалось 19-й по счету фестиваль провести в Абхазии в августе 2021 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и культурное событие пришлось перенести на октябрь.

Организаторы учли эпидемиологическую обстановку в стране и в два раза сократили количество зрительских мест - с 495 до 240.

Герзмава исполнила 16 композиций, среди которых были романсы и оперные партии под аккомпанемент концертмейстера, Заслуженной артистки Абхазии Екатерины Ганелиной.